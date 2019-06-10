台中市霧峰區北坑產業道路的青桐林生態園區內10日中午1時21分許傳出木棧道崩垮、遊客摔落意外，13人送醫救治；其中國軍總醫院收治兩人，中山醫學大學附設醫院收治一名傷者；國軍總醫院指稱，68歲戴姓婦人腰椎壓迫性骨折 ，83歲羅姓婦人則為右腳蹠第3、4、5指骨折，倆人皆收住院治療；另有一名71歲女姓送中山醫學大學附設醫院治療，經檢查為兩側股骨骨折，也需住院治療。

(中時 )