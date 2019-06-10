木棧道崩垮 13人送醫救治 17:082019/06/10 中時 馮惠宜 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 台中市霧峰區北坑產業道路的青桐林生態園區內10日中午1時21分許傳出木棧道崩垮、遊客摔落意外，13名傷者中有兩人送國軍總醫院救治。（馮惠宜攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 台中市霧峰區北坑產業道路的青桐林生態園區內10日中午1時21分許傳出木棧道崩垮、遊客摔落意外，13人送醫救治；其中國軍總醫院收治兩人，中山醫學大學附設醫院收治一名傷者；國軍總醫院指稱，68歲戴姓婦人腰椎壓迫性骨折 ，83歲羅姓婦人則為右腳蹠第3、4、5指骨折，倆人皆收住院治療；另有一名71歲女姓送中山醫學大學附設醫院治療，經檢查為兩側股骨骨折，也需住院治療。 (中時 ) #骨折 #治療 #中山 #國軍 #大學 也許您會感興趣 推薦閱讀 智合、榮總簽技轉合約 瞄準治療性癌症疫苗商機 11:412019/06/06 財經 陸俄兩國領導人共同見證 清華將建俄羅斯研究院 13:512019/06/06 國際 讓腫瘤長不大！北榮研發治癌疫苗 13:552019/06/06 生活 陸大學錄取台生 人數大躍進 04:092019/06/07 焦點新聞 清華北大競爭 有如神仙打架 04:092019/06/09 兩岸藝文 快評》蔡英文總統欠古寧頭與八二三參戰國軍一個道歉 12:082019/06/09 政治 山水結緣孫中山 百年前設想成真 04:102019/06/10 焦點新聞 把握機遇 港創業者到中山找平台 04:102019/06/10 焦點新聞 蔡說國軍昔親藍挨轟 朱立倫說話了 12:172019/06/10 政治 婦跌倒手撐地骨折 微創術後隔天即提筆 16:522019/06/10 生活 生活熱門新聞 擔心膽固醇過高？這裡一捏就知道 - 生活 兩女神閃婚太震驚！唐綺陽揭4星座感情路要小心了 - 生活 華航螺絲鬆？出包案件一樁接一樁 - 生活 - 中時 全台致災豪雨到周五 西半部雨最恐怖 - 生活 竹縣成功國中4人會考榜首 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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