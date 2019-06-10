整天拉著行李箱到處跑，裡頭裝著食物調理機跟各種食材，李姿儀走出診間，像傳教士深入社區，傳授她的不復胖心法。

「我們來做全麥饅頭！」與瑞之盟營養機構營養師李姿儀碰面，包包還來不及放下，她就熱情招呼我到料理檯前。俐落地把酵母、小麥粉、橄欖油倒入食物調理機，平日忙於工作的她，常常1顆全麥饅頭配豆漿、沙拉就是一餐，簡單又不失營養。

身為營養師，李姿儀推廣的不再只是艱深的衛教知識，而是到社區帶民眾親手用好食材做出一餐。職業生涯15年，在診所輔導上千位個案減重，李姿儀發現瘦下不難，卻都敗在復胖，問題就出在生活形態沒改變。她自己，就曾經是千萬個減重的個案之一。

回想起9年前懷孕時，身高158公分的李姿儀，一路從體重47公斤飆到63公斤。

「懷孕胖一點是正常，但我已經超過醫師建議的範圍了，」問她為何會增重這麼多，李姿儀不好意思地說，背後元兇是奶酥麵包。

「我其實超愛吃麵包，平常很克制，懷孕期間想說可以解放一下，」當時天天都要吃上1個，加上在診所上班久坐，體重就這樣默默攀升。

一開始，還可以把體態浮腫歸給懷孕，但生完孩子後，理由也沒了，讓她不得不面對。

「平常在幫個案減重，結果自己BMI超標，真的說不過去，」生產完後回到工作岡位，李姿儀默默在心裡許下不復胖的減重承諾。看過太多減下又復胖的人，她清楚知道，不求速效，而要耐心堅持，打造一個不易胖的環境是關鍵。

她重新安排生活，放下愛吃的麵包，三餐少油少糖，嘴饞就吃沒有調味的堅果、水果。除了控制飲食，每週2～3次快走；原本習慣凌晨1、2點才睡，也提早到11點就寢。

減重要找個伴，會更有動力。（圖片來源：pixabay）

而讓李姿儀有毅力持續下去的祕訣，就在找到那個讓你想減肥的人。「研究指出，有支持團體的陪伴才能長久，我自己也有同樣發現。」

家人、另一半、好閨密、偶像，甚至是你不喜歡的人都行。對李姿儀來說，工作遇到的減重個案，就是最好的動力。只要想到若被說「身為營養師，卻看起來這麼不營養」，她便能燃起動力，非瘦不可。

就這樣，花了9個月時間逐步減到49公斤，平均每週降0.2公斤。她也發現，並非愈瘦愈好，她曾經掉到47公斤，卻發現免疫力變差，幾乎每個月感冒。

李姿儀重新調整計劃，增加運動頻率，改成每天30分鐘跑步，體重維持在50公斤上下，精氣神卻更好、皮膚還意外變得透亮。

有了這段經驗，李姿儀更能同理個案的辛苦。她笑說，變胖那段時間，留下照片沒幾張，「真的變得不愛拍照，看到都會不開心。」

為了讓個案能堅持下去，她設立LINE群組，取名「健康大改造」，裡頭有近百位諮詢過的個案，彼此分享為何想瘦，以及每天怎麼做，相互鼓勵。她也在2年前出書，分享如何養出不復胖體質，更把大家的故事收錄其中。

「像這個勇哥，為了改善心律不整，醫生建議他減重，他從91公斤減到75公斤，已經維持3年沒復胖；而書裡幫我做食譜的廚師，也是從98瘦到79公斤，都變型男了。」

說著這些個案的故事，彷彿已是她的家人，只要看到個案的健檢紅字變黑字，就是她最有成就感的一刻。

李姿儀的不復胖心法:

①避免澱粉攝取過多，只要在外用餐，都不會點飯或是麵，只吃蔬菜、魚肉。

②養成每天照鏡子習慣，對身體變化有更多覺察。

(中時電子報)