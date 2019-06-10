挺過破產危機，美國五大交響樂團之一、擁有百年歷史的費城交響樂團，在中生代指揮亞尼克．聶澤－賽金的帶領下，深入當地社區推動音樂教育，持續走訪世界，打磨「費城之聲」，亞尼克表示：「費城之聲的偉大之處，在於每個團員都相信音樂，並且相信音樂帶來的影響力，當我們合體時，就是來電！」

亞尼克表示，樂迷們會以「費城之聲」形容費城交響樂團，但「費城之聲」是一個神祕且難以捉摸的詞彙，每個人都有不一樣的詮釋和體會，「對我而言，費城之聲有一部分指的是費城交響樂團在弦樂聲部的持續性。」

亞尼克表示，團員運用「自由弓法」，「每個團員試著讓弓走得很長，相互延長彼此的聲音，讓聲音的延續性得以保持，形成了綿延的音樂線條。」

此外，費城之聲不單單只有弦樂聲部，亞尼克表示，木管也是一大特色，「木管的音樂線條，必須在銅管和整體交響樂團之間維繫著，因此必須確實做到譜上所寫的段落，展現真正的費城之聲。」

亞尼克表示，他一直在感受、開發這個「費城之聲」，「每當我開啟了費城之聲，觀眾會給我非常直接的回饋，就好像在說：就是這樣，我們認得，這就是費城之聲。」

亞尼克現年44歲，出生於加拿大蒙特婁，自小學習音樂，學習鋼琴、指揮、作曲和室內樂演奏，畢業於魁北克音樂學院，他在2000年擔任蒙特婁大都會管弦樂團期間，把地方樂團提升水準，一戰成名，後來受邀和柏林愛樂、德勒斯登國立管弦樂團、巴伐利亞廣播交響樂團等頂尖團隊合作，是備受期待和肯定的中生代指揮。

這回來台演出，將和韓國鋼琴家趙成珍、小提琴家麗莎．巴蒂雅許維莉合作，各演一場音樂會，演出曲目包括拉赫曼尼諾夫的第一號鋼琴協奏曲、柴可夫斯基小提琴協奏曲，以及德弗札克第九號交響曲《新世界》、馬勒第五號交響曲。

演出將於10月31日至11月1日，在台北國家音樂廳登場。主辦單位特別開設「青少年音樂計畫」，邀請6歲至20歲的學子們，享600元指定區域票，預計有240位名額。

(中時 )