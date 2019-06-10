馬如龍曾敬業穿女裝跳藝陣 羞喊：真歹勢啦！ 17:072019/06/10 中時 林淑娟 、影音編輯、 張沛歆 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 2014年馬如龍在公視人生劇展《湊陣》詮釋傳統木雕師傅 片中也參與傳統藝陣十二婆姐。（公視） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 2016年馬如龍在公視人生劇展《靠近》 劇中演出日本料理店老師傅。（公視） 2014年馬如龍在公視人生劇展《湊陣》演出木雕師傅，與老婆沛小嵐飾演夫妻。（公視） 2014年，沛小嵐、馬如龍共同出席公視人生劇展《湊陣》記者會。（公視） 公視紀念已故資深藝人馬如龍，近期將重播其主演的兩部公視人生劇展單元劇作，本週日（16日）下午2點半將播出他2016年演出的公視人生劇展《靠近》，片中馬如龍飾演傳統壽司店老師傅，精湛演繹因為愛而放棄傳統的轉折。 6月23日週日下午2點半則播出馬如龍2014年主演公視人生劇展《湊陣》，片中他也與沛小嵐飾演夫妻，呈現絕佳默契，馬如龍除了詮釋木雕大師，更穿女裝、跳「十二婆姐」藝陣；受訪時他還說「真歹勢啦！穿上女裝，像全身上下被銬住一樣，手腳都不會動了！」。 一路好走！ 馬如龍霸氣鄉土味 永遠的Geta大仔 (中時 ) #馬如龍 #湊陣 也許您會感興趣 推薦閱讀 倒追馬如龍 沛小嵐寧捨娘家 04:102019/06/09 娛樂新聞 馬如龍鐵漢柔情 沛小嵐曝馭夫靠4個字 01:492019/06/09 娛樂 馬如龍人生退休！拍46年戲就為照顧9子長大 19:182019/06/09 娛樂 馬如龍病逝／愛妻沛小嵐預約再當七世夫妻 19:592019/06/09 娛樂 馬如龍肺腺癌病逝 醫：7成發現已晚期...注意6症狀 20:102019/06/09 生活 不只救過豬哥亮3次 馬如龍一句話讓「他」免被圍毆 20:382019/06/09 娛樂 施易男不捨「爸爸」馬如龍：他把唯一一罐藥粉送給我！ 20:532019/06/09 娛樂 張魁慟錯過馬如龍最後一面 04:102019/06/10 娛樂新聞 馬如龍癌逝 女星曝光「特殊關係」淚喊：很榮幸 10:232019/06/10 娛樂 馬如龍兒首度出面 父交代：不要讓我痛苦地走 14:022019/06/10 娛樂 娛樂熱門新聞 越南昆凌登紅毯幾乎全裸 官員火大要重罰 - 娛樂 馬如龍癌逝 女星曝光「特殊關係」淚喊：很榮幸 - 娛樂 獨／賀一航生前最後一次錄影 已故的安迪也來了 - 娛樂 - 中時 賀一航、馬如龍病逝僅隔6天 余天吐自責關鍵原因 - 娛樂 林志玲原可當百億媳婦！豪門夢碎嫁日男原因曝光 - 娛樂 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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