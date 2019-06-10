2016年馬如龍在公視人生劇展《靠近》 劇中演出日本料理店老師傅。（公視）

2014年馬如龍在公視人生劇展《湊陣》演出木雕師傅，與老婆沛小嵐飾演夫妻。（公視）

2014年，沛小嵐、馬如龍共同出席公視人生劇展《湊陣》記者會。（公視）

公視紀念已故資深藝人馬如龍，近期將重播其主演的兩部公視人生劇展單元劇作，本週日（16日）下午2點半將播出他2016年演出的公視人生劇展《靠近》，片中馬如龍飾演傳統壽司店老師傅，精湛演繹因為愛而放棄傳統的轉折。

6月23日週日下午2點半則播出馬如龍2014年主演公視人生劇展《湊陣》，片中他也與沛小嵐飾演夫妻，呈現絕佳默契，馬如龍除了詮釋木雕大師，更穿女裝、跳「十二婆姐」藝陣；受訪時他還說「真歹勢啦！穿上女裝，像全身上下被銬住一樣，手腳都不會動了！」。

一路好走！ 馬如龍霸氣鄉土味 永遠的Geta大仔

(中時 )