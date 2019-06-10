週一，日本航空自衛隊對F-35A失事提出總結，表示飛行員可能遇到「空間迷向」(Spatial Disorientation)，他並不知道自己確切的飛行高度，戰機以超過每小時1100公里的速度撞擊水面。

路透社報導，4月9日，一架航空自衛隊的F-35A戰機在夜間飛行訓練時失蹤，41歲的飛行員遇難，在經過兩個月的搜索後，在前天找到他的身體，不過沒有找到戰機的主要碎片，也沒有找到飛航紀錄儀。

日本防衛大臣岩屋毅表示，我們判斷，飛行員極有可能遇到有眩暈或空間迷向障礙，使得他並且不知道當時戰機的情況。岩屋毅解釋：「無論經驗如何老到，空間迷向都會影響到任何的飛行員。」

空間迷向是一種體感錯覺，由於飛機的飛行速度比人類平常能感受的速度來的快的多，爬升與轉彎都會使我們身體的平衡機制造成不適應，尤其在飛行員回頭察看後方，或是低頭動作時發生，簡而言之就是一種不自覺的眩暈，導致以為自己在平飛，結果正在下衝。在視線不良的陰天與夜間，空間迷向更容易發生，因為機外的景色很不清楚，不是好的參考物。這一次日本F-35A的事故就發生在夜間。

岩屋毅說，日本將會增加飛行員的空間迷向對抗訓練，其主要工作就是信任儀器並及時修正。至於F-35A何時恢復飛行，會與青森縣三澤市的當地居民會面溝通，然後重新開始飛行。

報導稱，該飛行員雖然很資深，不過他駕駛F-35的飛行時間只有60小時，在通話記錄中，並沒有表明他遇到了麻煩，儘管先進的儀表和地面接近警告系統應該提醒他必須及時拉起，但是他並沒有拉升的跡象，也沒有發現任何他有試圖彈射的打算。

日本去年12月表示，將會購買45架F-35戰鬥機，其中包括可短距起飛和垂直著陸（S/TOVL）的F-35B，很可能是擔任未來的艦載戰機使用。最終日本的總採購量會達到約150架，纣成為F-35戰機的最大海外購買者。

(中時電子報)