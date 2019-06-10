日本航空自衛隊欲大量引進的F35匿蹤戰機4月發生墜機事故，防衛省10日宣布，調查結果是因飛行員的失誤而墜機，其餘的同型戰機檢查後都沒問題，故取消暫停飛行的決定，也不影響未來對美軍購的計畫。

航空自衛隊部署在三澤基地的最新型匿蹤戰機F35-A於4月9日晚間7點25分左右墜海。該機當時的飛行高度是9600公尺，在飛行訓練中曾向塔台報告「擊落2機」，隨後塔台為避免該機與飛近的美國軍機相撞，曾指示該機將高度調降。

該機於是左旋轉並在約20秒後急速下降到4700公尺，並報告說：「是的，訓練停止」。但該機隨後仍持續急速下降，約15秒後降到離海面約300公尺的高度後從雷達上消失，後來也打撈到失事機的部分機身以及飛行員的屍塊。

防衛省指出，從F35的資訊共享系統和地上雷達鎖定了該機墜機時的位置和高度，在分析飛航軌跡和速度後研判，飛行員很可能陷入空間識別失調。從事故機的通訊內容以及部署在日本的其餘12架F35-A的檢查結果，都確認機體並沒有問題。

防衛省指出，出事的飛行員最後與塔台通話的聲音很沉穩，也沒有通報說機體有異常。由飛行員在左旋轉後仍能與塔台通訊這點研判，因重力而喪失意識的可能性極低。

機體若發生異常時，下降減速的可能性高，該機以平時不太可能的超音速急速降落，應該是飛行員在空間識別失調的狀態下，對機體的姿勢產生錯覺，才會以機首前傾急速下降的方式，幾乎垂直狀態下墜海。

防衛省6月10日正式公布調查結果指出，是因飛行員失去平衡感才使得飛機墜機，經調查機體並沒有故障等問題。防衛省將重新徹底教育飛行員，事故後停飛的同型機也將重新開始恢復飛行。

(中時 )