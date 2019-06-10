行政院環境保護署與桃園市政府合作推動「南崁溪上游水質改善工程」，於今（10）日竣工。該工程每日截取1,500公噸山尾排水污染，用礫間曝氣氧化處理工法，削減污染排入南崁溪，大幅改善南崁溪上游大埔橋水質，讓當地民眾擁有更佳的生活品質。

南崁溪為桃園母親之河，不過近年來工業及都市的快速發展，使得日常生活、工業廢水所導致的污染逐年增加。南崁溪發源於龜山，在坪頂地區山尾排水路，上游河段水質因廢水排入影響，受到嚴重污染，晴天時收納之高濃度生活污水因積留產生惡臭，蔡公堂排水也因排水淤積而產生惡臭，嚴重影響周遭市民生活環境品質。

為了積極改善南崁溪中下游河段水質，政府投入了大筆經費，推動家庭用戶污水接管作業、建置水資源回收中心、現地處理水質淨化工程並營造水岸亮點。南崁溪上游山尾排水礫間水質淨化系統，總經費約計新臺幣（下同）7,827萬元，其中70％費用由環保署支應。該工程已今年4月22日主體工程完工，待完成驗收之後試運轉半年，將於11月正式啟用。

為改善桃園市河川水環境，環保署歷年至今已核定補助桃園市政府約計7.53億元，推動設置10個淨水系統，包括今日完工的山尾排水南崁溪淨水系統、預計明年完工的水汴頭南崁溪淨水系統、龍潭大池老街溪淨水系統及員樹林排水（二期）大漢溪淨水系統，已完工的大檜溪橋（朝陽水語礫間公園，2018年3月底完工）南崁溪淨水系統、新勢礫間公園及四方林排水（今年1月底完工）老街溪淨水系統、大嵙崁段自然水質淨化工程、大溪排水及員樹林大漢溪淨水系統，後續規劃推動觀音區的富林溪淨水系統。另外，南崁溪也實施污染排放總量管制，加嚴排放標準，希望有效降低污染，改善桃園整體水質。

(工商 )