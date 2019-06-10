享譽全球的小號演奏家菲德利希（Reinhold Friedrich），是已故指揮大師阿巴多生前指派的小號首席。他表示，這輩子是小號這項樂器選上了他，他在7歲時，某天聽見小號演奏聲，就像看見一道光，「我當下做了決定，告訴我的父母，這輩子要當小號演奏家，心無旁鶩，走上無悔的道路。」

菲德利希1958年出生於德國魏恩加藤，1986年獲得具指標性的慕尼黑ARD國際音樂大賽第二獎。他表示，父親是業餘樂手，母親是合唱團歌手，雙親都愛音樂，自小也受潛移默化，「我爸爸特別喜歡巴哈的音樂，從早到晚都會放巴哈的音樂，我打從娘胎就開始聽音樂，音樂在我的生活裡無所不在。」

除了是演奏家，菲德利希也是一名教育者，他表示，他從不硬性規定學生要照著他的步伐走，「每個人先天條件不同，而小號的發聲又是這麼需要仰賴身體方法，如果學生照我的方式不行，我會陪他們繞路走，直到找到適合的方式為止。」

菲德利希表示，小號對他而言，是一件能帶來光明的樂器，他鍾愛演奏巴洛克曲目，也喜歡現代曲目，兩種都有不同的挑戰性，像這回來台，就一次演出兩首協奏曲，包括泰雷曼D大調小號協奏曲，以及20世紀法國作曲家朱里維的小號與鋼琴協奏曲。

菲德利希說，泰雷曼的D大調小號協奏曲，他從小到大已演奏了一千次以上，「這首曲子帶我繞行世界，陪我走音樂路，每次演奏都能有新發現。」而朱里維的小號與鋼琴協奏曲，菲德利希認為他是一位視野寬闊，能望向亞洲、非洲、南美洲的作曲家，「音樂裡可聽見遠東色彩，他也運用古老中國的五聲音階作為素材。」

演出將於6月11日，在台北國家音樂廳登場，由江靖波指揮樂興之時管絃樂團，鋼琴由鋼琴家廖培鈞擔任演出。

(中時 )