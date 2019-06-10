長得嬌小可愛卻有副嘹亮鐵肺的女歌手陳芳語(Kimberley)，以一首〈愛你〉大開知名度，去年則參加了中國大陸選秀節目《創造101》，雖未能成為最後贏家，然精湛的歌舞能力仍讓她在兩岸三地爆紅一波，迎來演藝生涯第二波高峰，而她除了演出工作外，也積極經營社群網站，經常跟粉絲分享生活點滴，昨她貼出兩張私下跟朋友相聚放鬆的照片，小酌後竟解放尺度，火辣程度讓粉絲直呼「這誰頂得住」。

陳芳語昨在IG分享放鬆日常，難得跟朋友歡聚小酌兩杯，也因此難得展露跟螢光幕前截然不同的形象，只見在《創造101》中青春動感的她，換上深V白色上衣，任長髮披散肩上，在酒精催化下神情迷濛陶醉，而現場昏暗的燈光掩蓋不住她的好身材，渾圓北半球大方見客，一脫平日偶像派風格，充滿小女人性感，如此不一樣的陳芳語被讚「夭壽美的」，讓人凍未條！

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(中時電子報)