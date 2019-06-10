前台東縣警局蘭嶼分駐所李姓所長，上個月9日原本以為欠下上千萬債務落跑失蹤，結果他失蹤前後，在蘭嶼外海發生一起上千公斤毒品走私案，李員一度被懷疑涉入走私毒品案件，但縣警局當時否認，今天李員遭到屏東檢警逮捕，證實他竟然涉入走私毒品案件，目前檢警正在偵訊當中。台東縣警局表示，全力配合地檢署偵辦，絕不護短。

李員先前因沉迷玩期貨與股票，欠下數千萬元債務，事後又因毒品案件遭到傳喚調查，從5月10日起未到上班後人間蒸發，家屬及警方四處遍尋都找不到人，台東縣警局當時已將李員予以免職。

據了解，李姓警官多年前原本任職在縣警局鑑識課，頭腦極其聰明，相當受到長官器重，在縣警局有「股神」之稱，過去也偵破不少案件。但是多年前起，就開始研究投資期貨及股票，而且相當沉迷，一度還賺了不少，但這兩年據聞他愈玩愈大，也賠了不少錢，開始出現財務漏洞，不但經常向同事借錢，連薪水也被強制扣薪。

縣警局一度為了要讓他脫離複雜環境，還將他調往蘭嶼任職，隔離外界誘因，但今年5月李員調回台東分局，即使已經進行職務交接，卻遲遲不向新職報到。

不過檢警目前偵辦一起毒品案，發現李員可能是走私集團要角，希望他能出面釐清部分事項，但李員卻失蹤、關機，讓案情陷入膠著。當時縣警局內部人員表示，李員的失蹤應該和毒品案無關，但和他的債務脫不了關係，是否遭到債主追債而躲藏起來，目前還要調查。

台東縣警察局長邱文亮當時還證實，李姓警官從10日起失蹤，依公務人員獎懲相關規定，曠職4天以上予以免職，不少縣警局的同室都是他的債主，得知他落跑也相當無奈，不過今天下午他涉及走私毒品案落網消息傳出後，頗令警界震驚。。

(中時電子報)