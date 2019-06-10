台南市將軍區農會推廣蘆筍栽培，引進自動化機械分級包裝，解決農村人力缺乏問題，從前年的選別機到今年的計量機，能增加5倍的處理速度。（莊曜聰攝）

將軍區農會近年推廣蘆筍栽培，並打造自有品牌，並結合賣場等通路銷售，吸引新農人返鄉投入栽種，品質與產量都逐年增加，今年營業額可望突破1億2000萬，農會為解決農村人力短缺問題，繼2017年從日本引進蘆筍選別機後，今年再花費150萬元引進全台第一部蘆筍組合計量機，提升自動化流程，未來還有機會將蘆筍外銷日本。

將軍區農會總幹事吳明成指出，隨著配合的通路增加，針對各通路的蘆筍銷售量超過3萬公斤，若以每束200公克的規格包裝，原配置3人，每人每小時可處理180束，利用組合計量機後，每小時可處理1200束，作業速率提升5倍，也降低處理過程的蘆筍耗損率，更能客製化調整規格。

將軍區生產的蘆筍以「紅將軍」為品牌打出知名度，產量穩定成長，與進口蘆筍相比競爭力毫不遜色，今年每公斤收購價都在200元以上，前景看好，由於每年3到5月的採收旺季正好是日本蘆筍生產的淡季，目前已經有廠商積極洽談，若通過藥檢、規格要求，最快明年就能外銷日本，價格可望再上層樓。

農糧署南區分署長姚志旺表示，農委會自2016年起啟動「輔導引進省工農糧機械設備示範推廣計畫」，針對有省工效益、國內尚未引進的農機設備進行大幅補助，額度達總價格的3分之2，恆春農會就引進洋蔥自動採收及切莖機器，大幅增加採收效率，而將軍農會藉由選別、組合計量機的使用，加快分級包裝的速度，也提升產業價值。

(中時 )