會拉小提琴又擅長打槌球的莊采蒨，讀芳苑國中三年，因為鄉內根本沒補習班，不想跑遠的她配合學校作息安排，考出學科滿級分、作文5級分的好成績。(謝瓊雲攝)

彰安國中黃柏學個性內向，平日喜歡看偵探小說和寫書法，考出學科作文都滿分的好成績。(謝瓊雲攝)

彰興國中鄭益丞（右2）雖家境清寒仍奮發向上，榮獲縣長獎逆境奮發獎項，也勇奪全縣語文競賽字音字形第2名，這次會考憑藉自身苦學勤讀，考出40分佳績。(學校提供)

國中教育會考成績公布，彰化縣共8人考出5科A＋＋且作文6級分的滿分好成績，精誠中學就有5人，陽明、彰安和秀水各1人；芳苑國中莊采蒨從不補習，考出5A＋＋滿級分，成為實施會考後全校第一人。

後寮國小畢業的莊采蒨，國中3年都沒補習，讀書考試全靠自己讀，搭配學校晚自習，在校期間參加提琴隊和槌球隊，還曾代表國家比賽，將與雙胞胎姊姊一起讀彰女；她說父母都是上班族，教育觀念開明，從小就鼓勵大量閱讀，也培養思考理解力。

另一位文武雙全的少年張竣凱，是和群國中體育班中的田徑隊飛毛腿，拿下今年全縣800M、400M雙料冠軍，也在全中運和東亞青年盃勇奪800M亞軍，這次會考考出4A＋＋與1A，換算為43分的亮眼成績。

鹿鳴國中洪雅惠和彰興國中鄭益丞都是新住民子女，兩人不靠補習，勤讀向學，紛紛考出43分和40分好成績，順利取得就讀彰中、彰女的門票。

彰化縣教育處指出，今年考生1萬2468人，每1序位區間人數約為100人， 20日將公布個人序位查詢於志願選填平台上，考生可用帳號密碼查閱，看看自己排在第幾序位，俾利選填志願。彰化區志願以群組方式計分，每 20 個志願序為一群組，同一群組內之志願序皆為同一積分。

今年國中教育會考彰化縣共8名考生5科A＋＋且作文6級分，各科滿級分人數為：國文560人、英語352人、數學502人、自然293人、社會376人、作文88人。

(中時 )