賴清德「壯大台灣車隊遊行」10日中午到達台中市，在烏日短暫停留時，支持者爭相合影。（黃國峰攝）

賴清德「壯大台灣車隊遊行」10日中午到達台中市，賴清德（左）與高大成醫師（右），在雨中一同登上吉普車，繼續遊行。（黃國峰攝）

民進黨總統初選民調10日開始，賴清德發起「壯大台灣車隊遊行」10日從雲林到苗栗，下午進入台中，途中雖然碰上下大雨，不過賴清德仍然堅持，站在車上揮手，對於由獨派團體刊登廣告，支持他貶抑蔡英文總統，賴則表示，謝謝各界支持，但還是要理性競爭。

參與民進黨總統初選的賴清德，展開9日起「壯大台灣車隊遊行」10日中午到達台中市烏日區一處中古貨車商場休息吃便當，吸引數十位支持者到場相迎，台中市議員鄭功進、高大成醫師、中華民國建築師公會副理事長劉國隆都到場相迎，短暫停留後，在大雨中與高大成醫師站吉普車繼續行程，沿路一些支持者，不畏風雨，在路口歡呼相挺。

有民進黨獨派團體刊登廣告指「總統蔡英文作弊已被國際認證」。賴清德表示，「很感謝社會各界對我的支持，但是還是要理性競爭，雖然過程當中發生許多的波折，但我都勇敢面對，希望能夠贏得國人支持，有機會團結黨內，也能凝聚社會的力量，大家一起打贏這場選戰，同時明年贏得勝選。」

另蔡英文總統4月間曾在嘉義，被民眾錄下說過「國軍與民進黨不親」賴清德表示，這要總統說明清楚，總統對外講的話，社會有不同意見，總統可以講得更清楚，國軍報效國家不應分藍綠，遵照憲法，服從三軍的領導，為人民保衛國家，這樣的信念事絕對不能改變的。

(中時 )