北門遊客中心改建自台鹽洗滌鹽工廠建築群的倉庫，外牆搭配水晶教堂及婚紗美地，4年前彩繪各式壁畫，吸引遊客拍照打卡。（莊曜聰攝）

北門遊客中心就在水晶教堂及婚紗美地旁，是台南在地的熱門旅遊景點，外牆有許多造型彩繪，吸引遊客駐足拍照，但因長期日曬雨淋，褪色斑駁影響美觀，雲嘉南濱海國家風景區管理處現在正著手處理，將依原圖樣重新著色繪製，採「微整型」方式，預計9月重現風貌。

原為台鹽洗滌鹽工廠建築群的倉庫，在10年前改建成為北門遊客中心，並保留原先工廠的斜屋頂及山牆設計，為搭配水晶教堂及婚紗美地的浪漫氛圍，4年前在遊客中心外牆彩繪各式壁畫，還複製素人畫家洪通畫作，吸引遊客目光。

遊客中心外除了彩繪牆可供拍照打卡外，內部收藏有全世界第4大的抹香鯨骨骼標本，近年也引進互動式體驗設施，結合周邊景點，體驗台南沿海地區的人文風貌，相當有趣。

沿海地區建築因海風帶有鹽分，維護較不易，雲管處處長徐振能說，北門遊客中心彩繪牆有斑駁情形，因此適時修復，加上原有圖案頗受遊客喜愛，所以採重新粉刷上色方式，是「微整型」，無太大變動，希望換新裝後，持續吸引更多遊客到台南北門遊玩。

(中時 )