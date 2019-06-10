▲三市場受災戶見縣長來探視，攤商忍不住落淚下跪陳情，盼請縣府協助早日復建。（楊樹煌攝）

「拜託你,幫幫我們」埔里鎮第三市場外圍鐵棚攤商區，昨9日發生大火，所有攤位和店舖全部付之一炬，損失慘重，林明溱縣長今10日前往探視，有攤商忍不住落淚下跪陳情，盼請協助早日復建，林縣長允諾將和公所合作，讓災戶早日恢復營業。

埔里第三市場昨下午突然發生大火，由於商家多經營餐飲、服飾、棉被業及藥房，火勢一發不可收拾。經消防隊動員鄰近5個消防分隊全力灌救，近300多坪的攤商區全部燒毀，多達80個攤位付之一炬，商家內堆放的存貨、生財器具全毀，現場一片焦黑。

今上午，消防局火災鑑識人員前往現場調查，林明溱縣長由建設處長李正偉陪同，到場慰問工作人員辛勞，並安撫受災攤商情緒，埔里鎮長廖志城、縣議員林芳妤、黃世芳、王彩雲及鎮代會主席胡嘉宸等都陪同到場關心。

攤商看到林明溱縣長到來，忍不住落淚，哭訴這場火災已嚴重影響生計，希望縣府及相關單位幫幫他們。

林明溱表示，埔里第三市場災後，有80多個攤商受影響，民生最重要，日子要過下去，縣府將請公所提市場改建計劃，縣府也將全力配合，因為市場部分產權屬縣府土地，相關手續要趕快處理，且愈快愈好。

林明溱說，當務之急，應請建築師儘速辦理受災市場的安全鑑定，並讓攤商早日恢復做生意。他認為，攤商民生很重要，應儘速處理。

(中時 )