「童趣玩 + 繽紛拍 + 夢幻美」孩童網美一同體驗泡泡魅力！

風靡台北和高雄的「瘋狂泡泡實驗室」特展，今年夏天，中台灣第一次在嘉義文創園區開展！全台首創以泡泡為主的「情境式展覽」，有超好拍的夢幻打卡場景、顛覆想像的泡泡樂園，嘉義文創園區更特別並邀請泡泡藝術家演出及科學實驗講師開設工作坊，打造好玩好看、大人與小孩同樂的科學藝術空間！「瘋狂泡泡實驗室」特展將從端午連假6月7日開展，歡迎大小朋友們共同激發想像力，提前體驗夏日泡泡魅力！

泡泡實驗室嘉義站-泡泡藝術家表演吹泡泡秀。(圖為嘉義文化創意產業園區提供)

於6月6日舉辦展覽開幕記者會，共近百位貴賓參與，包含立法委員李俊俋、嘉義市文化局長蕭柏勳、嘉義市立美術館館長賴依欣等眾多長官議員，以及在地旅館、店家，如家樂福夜市、林聰明砂鍋魚頭等，更有眾多定居嘉義的外國友人參與，顯示舊酒廠轉身文創園區在地連結與努力文化創意之用心。李俊俋立委表示「對舊酒廠充滿童年回憶，也相當看好嘉義文創園區的經營方向及所創造觀光價值，肯定園區作為藝文扶植角色。」而同樣位於嘉義火車站旁、園區對側的嘉義市立美術館賴依欣館長「對於文創園區致力推廣親子體驗與文創培育的努力表示肯定，並期待未來共同在嘉義火車站旁相輔相成、形塑嘉義藝文特色。」

不論大小朋友，玩起泡泡都很開心。(圖為嘉義文化創意產業園區提供)

「瘋狂泡泡實驗室」特展整體包含五大特色展區，包含：「瘋狂泡泡實驗室」陳列介紹實驗室內部裝置與泡泡相關科學小知識，寓教於樂教導科學原理；「波波球池」在充滿童趣的球池內營造繽紛多彩的視覺變化，有效刺激孩童視覺神經及觀察力；「泡泡雪花球」創造出泡泡飄落紛飛的超場景夢幻場景，絕對是孩童與網美們不容錯過的拍照熱點。除了好拍場景與科學知識，更可現場體驗與創造屬於自己泡泡藝術，如：「泡泡製造所」提供泡泡水池及泡泡達人道具，讓大小朋友可以自行製造各種效果和形狀的泡泡，現場體驗被泡泡圍繞的奇幻之旅；「泡泡劇場與工作坊」，購票民眾可於每周末下午二時及四時在展場內免費觀賞泡泡現場演出，更得以優惠價格加購限定課程，每周末上午十一時與下午二時半有「手機攝影速成班」、「神秘變形怪－自製史萊姆」、「香氛精油泡澡錠」、「水的完美面膜」等，平日開放預約，讓大小朋友們在玩樂中學習新知識！

「童趣玩 + 繽紛拍 + 夢幻美」，「瘋狂泡泡實驗室」特展從端午連假六月七日開展至明年農曆春節二月九日。開展適逢端午連假，園區一連三天舉辦「熱NOW一夏－米米市集」，以米食文化作為主題，共召募近八十攤文創小物及創意米食料理參與，讓民眾端午佳節看展學習新知，並現場感受在地與異國創意大車拼，一起度過嘉義最熱鬧的夏天！詳細活動資訊請洽「嘉義文化創意產業園區」電話:(05)216-0500查詢。

(中時電子報)