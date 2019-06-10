龍華科大鍾涓涓老師（左）指導應外系碩士生阮玉昕，以優異的滿分成績，榮獲國際組金牌。（賴佑維翻攝）

龍華科大學生參加2019萊茵盃葡萄酒盲飲品評競賽，獲得1金1銅3佳作共5項大獎。（賴佑維翻攝）

龍華科技大學應用外語系碩士生阮玉昕、觀光休閒系李家慈、李曉薇及PBL影視製作與行銷專班郭佳欣、張薏姝5位學生，參加「台灣2019萊茵盃德國葡萄酒盲飲品評競賽」。首次參賽的越南生阮玉昕以滿分獲得國際組金牌，張薏姝則獲得大專A組銅牌，團隊計獲得1金1銅3佳作共5項大獎。

本次競賽計有來自全台8縣市、15所大專院校共百餘名選手參與，國際組則涵蓋馬來西亞、澳門、香港、越南、蒙古等選手角逐，競爭相當激烈。觀休系李家慈、李曉薇及PBL專班郭佳欣，則各獲佳作銀口獎肯定。

指導老師鍾涓涓老師指出，獲獎同學在平時積極認真並配合老師指導勤加練習，張薏姝、郭佳欣、李家慈、李曉薇，於4月底首次挑戰澳洲酒類盲飲品評就奪得獎項，表現出色。

阮玉昕目前就讀龍華科大應外系國際觀光與會展碩士班，大學就讀於越南孫德勝大學，並曾赴應外系進行1年交換，當時就對學校擁有完善的教學與生活設施留下良好印象。畢業後，在學校國際處及應外系老師鼓勵下，申請來龍華科大繼續深造碩士學業。

首次參賽就獲得國際組金牌，她說，是意外驚喜，因為她申請並由學校安排在觀休系工讀，擔任新南向國際產學專班的助理，時常在專業實務課程中，協助越生在課堂進行翻譯，耳濡目染之下對葡萄酒品評產生興趣，加上先前也曾在越南的五星級飯店、酒吧打工，於是在鍾涓涓鼓勵下，這個學期開始學習葡萄酒品評的專業技能，沒想到一舉奪得金牌，讓她相當開心，

龍華科大校長葛自祥強調，學校積極推動產學鏈結、學用合一的實作教育，強調讓學子從做中學，並積極鼓勵學生參與各項專業競賽，以提升專業能力，為未來職涯規劃無縫接軌做好準備。

(中時 )