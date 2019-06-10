25歲心靈海集團富少游瀚甯去年7月間開藍寶堅尼跑車「炸隧道」，在北市自強隧道內超速撞上工程車，造成劉姓女友、張姓工人2死3傷慘劇，士林地檢署查出游的藍寶堅尼是租來的，事後卸責認為車況不佳，且租車業者有責任，今依過失致死罪嫌起訴游，檢方不認為游有真誠悔悟之心，請求法官審酌量刑。

起訴指出，游與陶姓等2友人去年7月在網路討論競駛，7月7日上午約定在中國電影文化城會合飆車，游在飆車前一天向林姓業者租用藍寶堅尼跑車，交車時游未詳細詢問車況，7月7日凌晨游開藍寶堅尼搭載劉姓女友、陶男則另開福斯轎車搭載施姓友人在電影文化城會合。

游在飆車前頭戴錄影設備GOPRO，以手機連線，要錄下飆速經過，兩車在進入自強隧道，平均時速超過140公里，甚至最高達到170公里，陶車無法追上。

當時因有張姓3名工人在該處施工，並停放工程車，游因車速過快，來不及減速閃避，撞上3人，導致張姓工人死亡，另2人受傷，游男也受傷、劉姓女友亦死亡。警方到場勘驗，發現時速指針停留在超過時速128公里。

檢方指出，游男雖與被害家屬和解，但他在道路競速，還以頭戴式錄影設備及手機錄影，並稱「找樂子」，足見以競駛為樂，在僅有二車道之自強隧道內恣意嚴重超速行駛，漠視他人生命及身體安全，造成2死3傷，事後的和解賠償無法彌補其飆速對他人嚴重危險。

檢方並稱，游偵訊時一再卸責，指試車時發現引擎抖動、熄火、煞車力道不足，「車子又老又差」，把責任推給租車業者，難認游有真誠悔悟之心，請求法官審酌量刑。

(中時 )