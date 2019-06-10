海報製作構圖皆由同學自己製作，重現原版電影海報。（張妍溱翻攝）

「我們都是大明星！」，畢業季到，畢業生透過畢業創作展現自我；台中市漢口國中今年畢業典禮主題為「漢口國際電影節」，3年級即將畢業的學生，從微電影的編劇、拍攝，親自操刀，並化身《復習者聯盟》（《復仇者聯盟》）、《魔犯生》（《模範生》）等電影主角，製作「自己的」電影海報，KUSO宣傳。

學生攝影、剪輯影片，改編電影《我們與惡的距離》，KUSO拍攝《我們與餓（2）的距離》微電影，敘述每天中午及下課放學時間，肚子總是嘰哩咕嚕，回憶衝去買便當的日子。

另《復習者聯盟》、《我的87時代》、《食速列車》、《魔犯生》、《蟲命關頭8》、《那些年我們一起追的屁孩》…等等，都是各班級強力主打的畢業強座，將國中3年的生活點滴結合最夯電影內容，創意搞怪演出。

3年10班學生顏楷倫表示，拍攝微影片《魔犯生》是模仿泰國電影《模犯生》，因為這部片子與校園生活較相關，感覺很有共鳴，而海報製作構圖皆由同學自己製作道具，重現原版電影海報，很逼真。

學校特別設立「漢口入圍影片」及各獎項，包括，最佳驚悚片獎、最佳藝術指導獎、最佳特效獎、最佳剪輯獎、最佳劇情短片獎、最佳紀錄片獎、最佳服裝設計獎…10多個獎項，讓評審團評選並頒獎給得獎學生。

漢口國中校長張秋桂表示，每年創意的主題，讓畢業生除了在念書以外，展現3年來的學習成果與才藝，發揮團隊精神，透過多元創作「主題性畢業典禮」，留下美好難忘的回憶。

(中時 )