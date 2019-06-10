對於國道6號從南投延伸花蓮一事，有PTT網友指出，蔡英文總統過去只承諾「南投霧社延伸段/花蓮吉安延伸段」，從未承諾南投花蓮東延段。但資深媒體人黃暐瀚翻出花蓮縣議會《議政報導》，報導記載，總統蔡英文參選期間表示「當選後將要求交通部國道新建工程局，把國道六號南投霧社延伸至花蓮吉安，列為今年起第一、二階段優先興建的國道之一」。

高雄市長韓國瑜8日到花蓮造勢，六期重劃區吸引15萬人潮。韓國瑜說，若他當選，宜花東交通要完成三件事，分別是蘇花改二期工程要趕快進行、國道六號打通南投和花蓮成為一日生活圈、整個環島高速公路網花東部分要趕快興建。

根據《三立新聞》報導，蔡英文總統9日受訪時回應，「國道6號從南投開到花蓮這條道路，上一個政府，也就是馬政府時已做過，覺得在很多技術困難，是沒有辦法克服。它的可行性並不高，事實也確實是如此。」

韓國瑜9日參加龍舟賽後受訪時則說，「當地花蓮的很多政治菁英很多意見領袖，拜託我們說國道6號很重要，希望我們能夠提出來，因為花蓮人迫切需要跟台中變共同生活圈，所以我提出來。至於工程問題跟預算問題，那是可以去探討的。」

前立法委員蔡正元10日在臉書引用參與過西藏鐵路和雅康高速公路的大陸營建工程師的看法，南投到花蓮這段高速公路的建設，一點問題都沒有，而且工程難度還不到西藏鐵路和雅康高速公路延長到拉薩的十分之一！

有網友指出，國道六號延伸到花蓮，有好幾個版本，但基本上分為三段:

1.南投埔里--南投霧社 ---> 南投霧社延伸段

2.南投霧社--花蓮銅門 ---> 南投花蓮東延段

3.花蓮銅門--花蓮吉安 ---> 花蓮吉安延伸段

網友強調，蔡英文承諾的是南投霧社延伸段/花蓮吉安延伸段要求優先興建，最重要的第2段:南投花蓮東延段，蔡英文從來沒說要蓋。網友說，「你可以說蔡英文很奸詐，但他就是沒有開這個支票，頂多你可以說他有承諾要延伸到霧社這一段，希望你要做。但是你要說他有承諾要延伸到花蓮，這就有點站不住腳。」

不過，資深媒體人黃暐瀚今（10）日在直播中翻出2016年10月1日花蓮縣議會《議政報導》，報導中記載：「去年4月總統蔡英文參選期間表示，當選後將要求交通部國道新建工程局，把國道六號南投霧社延伸至花蓮吉安，列為今年起第一、二階段優先興建的國道之一」！

縱使如網友所說此，蔡英文只承諾「南投霧社延伸段/花蓮吉安延伸段」，從來沒說要蓋最重要的第2段:「南投霧社-花蓮銅門」。不過根據花蓮縣議會《議政報導》，前花蓮縣議長賴進坤的訴求，向來是主張把國道六號從南投霧社延伸至花蓮吉安，這也是韓國瑜所說，花蓮人迫切需要跟台中變共同生活圈！

(中時電子報)