市定古蹟林百貨2014年6月重新開幕至今屆滿5年，共吸引超過600萬人次造訪，成為台南觀光的新亮點。為歡慶再開幕5周年，林百貨特別推出「林時代的音樂風潮」特展，並透過高齡80多歲的老留聲機，帶領大眾了解從日據時期至今不同世代台灣音樂市場的變化。

百貨公司在開店、打烊或營業時間，經常會播放不同的音樂。1932年林百貨首次開幕時，即因電影《桃花泣血記》同名歌曲掀起台語流行歌的盛世，該歌曲也成為林百貨館內固定播放的10首主打歌曲之一。

2014年再開幕後，林百貨的館內音樂分為2大系列，包括：風潮音樂量身打造的《時光迴廊》，以及范宗沛改編自鄧雨賢作品的《望，不忘春風》。

為慶祝再開幕5周年，林百貨不僅邀請台灣風潮音樂共同規畫特展，還翻出收藏20年以上的卡帶、當時錄製卡帶的母帶及2座金曲獎座，即日起至9月1日展出，還以與林百貨一樣高齡的留聲機，播放當年的名曲。

台南市長黃偉哲10日前往林百貨祝賀時致詞表示，這幾年來大家見證林百貨掀起的台南文創風潮，也掀起台南的文化復興運動，因此林百貨不僅是一個百貨零售業，在台南更具有歷史、文化的意義，帶給民眾更深刻的體驗與體會。

黃偉哲還指出，1932年林百貨首次開幕時，已經引領台灣風潮；如今除了進駐台北車站，還即將前往日本沖繩展店，在在見證林百貨輝煌的成就，市府也會與林百貨配合，期許未來為文化的發展注入新生命。

(中時 )