台灣人愛喝手搖杯出了名，炎炎夏日，更是幾乎人手一杯，到底什麼口味的手搖杯最受國人青睞？根據DailyView網路溫度計調查，網友討論度最高的還是茶類飲品，與奶類及蔬果、冰沙相比，還是清爽的茶飲最解渴。

DailyView網路溫度計透過《KEYPO大數據關鍵引擎》綜合網友在臉書、PTT與各新聞媒體討論，列出台灣人最愛的10大飲料口味：

十、冰沙

由於有些店家選用的水果是「季節限定」，例如芒果冰沙、水蜜桃冰沙，看起來就很吸引人。

九、水果茶

水果茶是四季皆宜的飲品，而且通常裡頭包含的水果平均5種以上，最受女性青睞，覺得喝水果茶對身體較健康。

八、黑糖

近來掀起一陣「黑糖珍珠鮮奶」熱潮，黑白漸層讓人看了口水直流，只要是與「黑糖」相關的飲品，特別受到國人喜愛。

七、多多

許多「多多綠」的死忠粉絲認為，多多綠喝不膩，酸酸甜甜的冰涼滋味，簡直人間美味！

六、茶類加奶

「拿鐵」系列也是手搖飲的霸主之一，例如「紅茶拿鐵」，實際上就是紅茶加入鮮奶，喝起來口感比單純的紅茶更滑順。

五、加檸檬

「蜂蜜檸檬」2018年底紅遍大街小巷，由於主打富含維他命C，加上「黃金比例」，造成一陣排隊狂潮。

四、鮮果汁

許多上班族因為沒時間吃水果，就順手來一杯鮮果汁，近年來健康意識抬頭，有不少店家都主打新鮮水果現榨的果汁。

三、蔬果加鮮奶

包括芋頭牛奶、草莓牛奶、木瓜牛奶等，都是夏日飲品的基本配備，尤其標榜新鮮的草莓、木瓜，加入鮮奶後現打現喝，是不少網友力推的必點清單。

二、加珍珠、椰果

台灣特色飲品珍珠奶茶，晶瑩剔透的粉圓加上濃濃奶茶，讓人忍不住一口接一口，喝完還想再喝。

一、 茶類

相對於珍珠奶茶而言，清爽的茶類飲品較不甜，也沒有需要咀嚼的內容物，可以快速吞下肚，成為想減肥的人第一選擇，而且「甜度、冰塊」可以調整，完全發揮「客製化」的魅力。

(中時電子報)