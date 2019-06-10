苗栗縣消防局10日獲捐配備自動心臟電擊器，以及硬彎式喉罩式呼吸道等精良器材的救護車。（何冠嫻攝）

高雄市澤霖工程企業董事長陳品文10日捐贈苗栗縣消防局，1台配備自動心臟電擊器及硬彎式喉罩式呼吸道等精良器材的救護車，預計配發獅潭分隊作為汰舊換新用途，提升偏鄉地區的緊急救護品質。

因為7年前一場夢境，讓陳品文持續捐贈救護車。他回憶，夢中為藍天白雲的好天氣，和兒子騎機車馳騁在美國一條州際公路，但兒子從他身旁超車後不久卻摔車，急著叫救護車卻人煙罕見，便從夢中驚醒，認為是種諭示，因此即便當時公司並非相當賺錢，仍捐出第一輛救護車。

陳品文至今已捐贈過屏東、南投及嘉義等縣市共19輛救護車，10日捐贈第20台配有自動心臟電擊器（AED）、硬彎式喉罩式呼吸道（LMA）及血氧濃度機等新式設備的救護車予苗栗縣消防局，由苗栗縣長徐耀昌、苗栗縣消防局長徐新淵等人代表接受，並回贈感謝狀與紀念品。徐新淵指出，消防局近5年來獲各界熱心企業人士幫助，先後接受捐贈25輛救護車，總金額約6400萬元，強調將妥善利用社會資源，傾盡心力保障民眾生命財產和健康。

(中時 )