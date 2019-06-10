◎本土社團質疑小英若敗選 恐動用全代會翻案

由本土社團組成的「民進黨初選觀察團」今天公布觀察報告，質疑蔡英文若敗選可能動用全代會翻案，痛批蔡濫用國家資源在拉票，「連初選都敢用國家的資源，你以後怎麼不敢？」呼籲作弊修改規則後的民調，若賴清德還能贏，黨和蔡就要承認結果，不能再生變。

◎憂華為禁令波及美企 白宮官員盼延緩施行

美國白宮預算管理局代理局長沃特（Russell Vought）呼籲緩禁大陸行動通訊商華為，擔心若實施美國國防授權法中有關華為公司的禁令，恐會導致美國政府的供應商數量「大幅減少」。

◎陸美貿易談判亮王牌 陸稀土出口量按月下降

陸美貿易談判進度停滯，市場揣測大陸或以稀土作為反擊美方的「王牌」。中國海關總署今早公布，大路上月稀土出口量有下跌勢頭。5月份稀土出口3640噸，按月下降16%；今年首5個月，稀土出口量為19265.8噸，同比下降7.2%。

◎空服工會轟交部求表現 遭旅行公會嗆「無限上綱」

長榮空服員罷工危機一觸即發，今日交通部將召開應變中心會議。空服員工會今早召開記者會，指控交通部急於求表現，協助長榮解除疏運壓力，只是助長資方強硬態度，工會將不惜一戰。交通部駁斥，由於離島航線中，立榮航空運能佔比很大，交通部需負責協助國人返鄉、返工。旅行公會則痛罵工會是無限上綱，直說「交通部這樣做剛好而已」。

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(中時電子報)