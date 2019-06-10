空服員罷工危機一觸即發，長榮勞資雙方今再舉行協商會前會，交通部也召開應變中心會議。交通部政務次長王國材解釋，交通部啟動疏運計畫不是要協助資方，而是要幫助無辜的旅客，目前統計願意在罷工發生後支援的立榮空服員約1400人。王國材也說，調派軍機疏運旅客還是必須付費，軍機約比民航機便宜約一倍。

王國材表示，空服員工會揚言隨時都會罷工，交通部身為民航主管機關，總不能讓旅客滯留機場無處可去，因此當然必須先制定應變計畫備而不用。而馬祖只有立榮航空獨飛，其他離島立榮運能也占半數。

王國材指出，目前長榮內部調查，在罷工行動開始後，立榮約有1400名空服員願意支援，屆時將以國內航線為優先疏運對象，並視情況啟動航運、軍機，若搭乘軍機每人1000元，較立榮馬祖航線促銷價1880元還便宜。

王國材說，勞資爭議很難以公權力介入，長榮早在前董事長張榮發時代開始，就不喜歡有條件的讓步，工會又堅持禁搭便車，的確在這部分陷入困境，目前雙方會前會也還未結束，呼籲勞資看在旅客份上，盡快依靠智慧找出解決辦法，不要罷工。

(中時 )