台東失蹤警官涉毒被逮 警政署追究考監責任 18:012019/06/10 中時 蕭承訓 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 針對失蹤1個月的台東縣警察局李姓警官涉毒案，警政署長陳家欽10日表示，對此案深感痛心、遺憾，本案係警方主動報請檢方偵辦，相關考監責任將從嚴追究。 (中時 ) #失蹤 #責任 #警官 #署長 #警察局 也許您會感興趣 推薦閱讀 民調若涉不法 民進黨將追究責任 04:102019/06/06 政治要聞 參加警大畢典 蔡英文：會盡照顧警消責任 12:302019/06/06 政治 台鐵前局長不起訴 交通部：仍須負行政責任 13:172019/06/06 生活 老人失蹤找無 牠花25分瞬間結案 19:142019/06/09 日常 產業責任結合社會創新 台中市進行式 15:232019/06/10 生活 基隆3年30人被撞死 逾65歲老人占25人 15:372019/06/10 社會 台東欠債落跑警官 疑涉上千公斤毒品走私遭逮 17:212019/06/10 社會 社會熱門新聞 鐵綠！嫩妻偷吃洋男懷孕 夫竟告輸 - 社會 人夫偷情人妻同事 宿舍第一次從浴室戰到床上 GG了 笨賊闖空門反遭女屋主性侵整夜 - 社會 人夫偷情人妻同事 宿舍第一次從浴室戰到床上 - 社會 人妻喜孜孜「我懷孕了」 結紮夫臉上立馬3條線 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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