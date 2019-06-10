台南市即將於7月舉辦「第五屆WBSC世界盃少棒錦標賽」，但相關宣傳尚未普遍，台南市議會議長郭信良10日呼籲市府多加把勁，讓城市棒球隊更加公開透明，使市民有參與感。

郭信良表示，市府今年投入1500多萬元舉辦第五屆WBSC世界盃少棒錦標賽，其中有300萬元為宣傳經費，但如今已接近6月中旬，除了在3月初公布的宣傳大使外，看不到其他宣傳活動，讓想多關心的市民都不知從何關注起。

郭信良指出，市議會本屆第一次定期會即有議員質詢台南身為棒球城市，市府究竟有何規畫？當時市長黃偉哲表示，要做資源統整，開源節流，為城市棒球發展創造收入。郭質疑，第五屆WBSC世界盃少棒錦標賽是台南市的棒球盛事，正是重拾台南市棒球城市榮光的大好機會，為何市府至今都還靜悄悄？

郭信良還認為，提及台南市的城市棒球隊成立以來少有曝光，今年市府編列近2300萬元預算，還不包括教育部體育署補助的經費。對比投入的經費，城市棒球隊的「產出」可說是非常少，成軍5年多來，除了知道總教練是張文宗外，恐怕沒多少人知道其他教練與選手的姓名，更別提知道城市棒球隊的戰績。

郭信良表示，台南市民對棒球有天生的熱愛，也非常支持市府舉辦棒球比賽與成立城市棒球隊，但市府施政卻缺乏章法，欠缺考慮市民的感受，期盼市府多下功夫，讓市民與棒球活動有更多連結，例如加強宣傳，以及定期公開城市棒球隊的選手名單與訓練情形，不僅可讓民眾覺得納稅錢花得有價值，也更有參與感。

教育局表示，第一波宣傳活動4月底開始陸續推出，包含市府外廣告、寶可夢宣傳木座裝置藝術，以及U12少棒賽全國繪畫比賽；第二波的宣傳活動亦預計於6月份開始陸續展開，包含各校及政府機關之宣傳海報露出、公車車貼宣傳、路燈旗、親善學校的加油宣傳影片之錄製，以及棒球小學堂等；此外，黃偉哲市長更在錄製畢業生賀詞中加入賽事宣傳片段，使校園宣傳更到位。

新聞及國際關係處也說，已規畫透過波段行銷方式，5月開始先行於網路社群宣傳，包括賽事資訊貼文及辦理網路行銷活動；開賽前2至4周再加強各式宣傳廣告露出頻率，引起民眾關注記憶，包括報紙、廣播、Google等廣告，預計將於6月底陸續推出。

至於城市棒球隊效益問題，教育局回應指出，台南市是唯一七級棒球銜接機制發展完善的城市，城市棒球隊提供選手進入職棒前能夠一展長才的舞台，球員在非賽季期間，都會在下午的練球空檔至台南市基層棒球發展學校協助棒球教學，希望台南棒球發展能根植基層。

(中時 )