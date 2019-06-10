高雄市長韓國瑜今日下午5點30分和名主持人沈玉琳、李四川副市長三人直播。

高雄市長韓國瑜今日下午5點30分和名主持人沈玉琳、李四川副市長三人直播，大談路平專案議會質詢。沈玉琳表示：李四川副市長驚天一怒，有如發洩「歸懶叭火」，李四川連忙表示：我學工程，話不敢這樣說。韓國瑜也指出，目前路平專案已完成133條道路，會持續在蛋白區、蛋黃區進行。

沈玉琳直播中宣佈觀看人數達2萬人，歡迎大家「斗內」，金額將全部捐給高雄市珍珠計畫，提供不慎懷孕的未婚婦女有個溫暖的依靠。

(中時電子報)