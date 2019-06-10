韓國瑜 沈玉琳 李四川直播 笑話連連 17:542019/06/10 中時電子報 郭匡超 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 高雄市長韓國瑜今日下午5點30分和名主持人沈玉琳、李四川副市長三人直播。 高雄市長韓國瑜今日下午5點30分和名主持人沈玉琳、李四川副市長三人直播，大談路平專案議會質詢。沈玉琳表示：李四川副市長驚天一怒，有如發洩「歸懶叭火」，李四川連忙表示：我學工程，話不敢這樣說。韓國瑜也指出，目前路平專案已完成133條道路，會持續在蛋白區、蛋黃區進行。 沈玉琳直播中宣佈觀看人數達2萬人，歡迎大家「斗內」，金額將全部捐給高雄市珍珠計畫，提供不慎懷孕的未婚婦女有個溫暖的依靠。 (中時電子報) #沈玉琳 #四川 #直播 #韓國瑜 #副市長 也許您會感興趣 推薦閱讀 憂初選被做掉？ 韓國瑜重申：寧乾淨輸、不骯髒贏 11:282019/06/06 政治 獨家》不爽這位綠議員 熊海靈喊：花蓮一定要爆棚！ 19:232019/06/06 政治 黑韓小組想滅李佳芬 林佳新曝他們害怕一件事 14:072019/06/07 政治 王金平的下計 李正皓分析：脫黨參選 15:342019/06/07 政治 直播》韓國瑜大進場 15萬民眾沸騰迎「庶民總統」 13:032019/06/08 政治 破花蓮歷史紀錄 韓造勢現場突破8萬人 15:582019/06/08 政治 韓國瑜花蓮造勢 呼籲團結讓大家過好日子 17:352019/06/08 政治 一張圖秒懂！韓國瑜花蓮造勢、蔡賴政見會驚人差距 17:512019/06/08 政治 韓國瑜的人氣、困局與突破 04:102019/06/09 時論廣場 韓國瑜和馬英九們差異 他一番感言網淚讚 08:072019/06/10 政治 政治熱門新聞 柯P自曝內部民調：我贏韓國瑜很多！ - 政治 王世堅質疑請假密會誰 柯：沒去汽車旅館 - 政治 蔡英文被錄下：國軍過去都和國民黨在一起 網傻眼 - 政治 雨中背影哥是他？潘恒旭發正面相認照 - 政治 高雄網友大讚騎車不再震掉拜拜的雞 網笑翻 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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