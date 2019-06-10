國民黨總統初選參選人郭台銘10日上午表示，3月曾力勸韓國瑜訪問港陸時、不要進中聯辦。韓國瑜下午前往高雄草衙道購物中心、參與藝人沈玉琳直播節目前強調，和郭台銘見面過兩次，印象中從沒有談及這件事。針對香港反送中運動，韓國瑜肯定香港的地位，希望香港政府與人民能理性對話，儘早恢復繁榮與和諧。

韓國瑜表示，第一次見到郭台銘，是他來高雄採購農產品、考察投資環境、視察高雄軟體園區。第二次則在香港，有企業界人士做陪，兩次見面都沒有聽聞郭台銘對他提及「不要進中聯辦」這件事。

針對昨天參加端午節龍舟表演賽後、記者提問對香港「反送中遊行」意見時，韓國瑜回答「不知道、不曉得」受到外界抨擊。韓國瑜回應，9日傍晚他才參加完表演賽，因奮力擊鼓，導致比完賽上岸時頭昏腦脹，狀況不佳。對於記者突發提問，一時間反應不過來，才直率回應。未來如何精確回應重要議題，這部分他坦言還在學習與成長。

面對香港反送中運動，韓國瑜也發表看法。他強調，香港之所以能取得亞洲及全世界的驚人成就，仰賴「法治、廉潔、自由化、效率」四大支柱。此時此刻全世界都在關注香港，眼見這麼多港人上街頭，希望香港政府與人民能找出一條理性對話的路，希望事件平順落幕，香港早日恢復和諧與繁榮。

韓國瑜也再度重申他對反送中運動的三大訴求「捍衛中華民國、保護台澎金馬的民主、捍衛台灣的生活方式」絕對不會改變。

據了解，沈玉琳的直播節目因好奇高雄的鋪路成績，特地南下高雄拍攝，韓國瑜表示，目前高雄已經鋪了133條路，之後還會另外安排直播團隊南下拍攝，要跟高雄市的工務團隊一起出任務，實地拍攝鋪路實況。

韓國瑜最後強調，市政最基本的成績、市民最低的生活需求，是一條安全回家的路、一盞夜歸的明燈、一條乾淨的水溝、一個治安良好的環境。

(中時 )