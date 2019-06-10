新光三越台北南西店23日前扣30點可兌換「螺絲瑪莉」藍柑橘氣泡飲，價值85元，限量50份。（新光三越提供）

暑假將至，新光三越台北南西店即日起23日前有多項活動，與南西商圈近10家人氣商店合作「南西美食節」，進入新光三越APP扣會員點數30點至100點不等，免費兌換限量解暑飲品，扣30點可兌換「螺絲瑪莉」藍柑橘氣泡飲，扣100點可兌換「P＆T柏林茶館」茶果昔Tea Smoothie。

23日前同時還有「與你一同有『點』愛地球」，扣200點兌換「VCE玻璃吸管組」，價值199元，限量20組、扣700點或扣50點加價600元兌換「Cath-Kidston環保袋」，價值650元，限量40份。

另，在一館1F募卡處當日新申辦新光三越貴賓卡並綁定新光三越APP，可免費兌換旺旺米果紅藜口味或黑豆口味，隨機不挑款，每人每卡限兌換；至南西果汁吧內拍照上傳官方FB粉絲專頁，並標記「＃新光三越台北南西店＃果汁吧！來呷霸」扣100點，可免費兌換名偵探柯南科學搜查展，每份2張，限量50份。

(中時 )