華航螺絲鬆？日前有42名華航機師，因逾期未接受緊急逃生訓練，遭民航局在4月開罰30萬元。近日又遭檢舉，指稱機師於去年12月在休息時間不足狀況下，被安排接受模擬機課程。華航表示，相關原因都正在檢討並加強管控作業，民航局則說，該案正在審理中，若查證屬實恐將處以60萬以上罰鍰。

華航42名機師超過12個月未接受緊急逃生訓練，但依據航空器飛航作業管理規則規定，每位飛行員每年都須接受1次由公司安排的緊急逃生訓練，但華航內部管理有狀況，未及時提醒公司安排機師受訓。

對此，該案為華航主動向民航局提報，目前42名機師都已完成受訓，各項相關改善措施業已陳報並核備在案。民航局表示，機師逾期未接受緊急逃生訓練案，因是華航自行舉報，已於4月依法對其開罰30萬。

不過華航管理漏洞不只一樁，去年12月一名機師飛回台時間延誤，隔日原定安排需接受模擬機課程，然而因返台時間延誤關係，導致該機師休息時間不足，依照規定不應接受課程，排程系統卻未提醒，使該機師隔天仍照常上課。

華航表示，機師因飛航執勤影響模擬機受訓課程一事，目前民航主管機關刻正審理中，相關肇因皆已檢討並加強管控作業。民航局則表示，因為該案並非華航主動提報，查證後若屬實，恐怕將處60萬以上罰鍰。

機師工會表示，緊急逃生訓練與飛航安全息息相關，航空公司應主動定期通知並安排機組員受訓，加強管控機制，也會提醒機師會員格外留意最低休時規定。

(中時 )