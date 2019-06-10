高雄市登革熱疫情持續延燒，台南市衛生局10日舉行登革熱誓師大會，目前台南市有122件通報數、20件境外移入、0件本土病例數，但鄰近的高雄市已經有16件本土確診病例。台南市市長黃偉哲說，台南市沒有本土登革熱病例，但境外移入還不少，萬一被當地病媒蚊叮咬，再傳給下一個，就變本土病例，民眾絕不能掉以輕心。

高市防治登革熱 藍營議員：比前朝好多了

黃市長表示，對於鄰近的縣市發生本土登革熱，台南市要戒慎恐懼，登革熱不分藍綠，蚊子也不會只叮藍或叮綠。2015年台南市發生登革熱時，有啟動區域聯防，整合台南、嘉義、高雄、屏東四個縣市互相支援，因此隔壁縣市如果有需要，一定盡全力配合，並派出市府衛生局、環保局及防疫人員到鄰近縣市幫忙。

依中央氣象局資料，這波梅雨鋒面會到周六（15日），黃市長說，下雨時積水容器易造成蚊蟲孳生，防大雨也要防登革熱，萬一有閃失，將成為嚴重的後果，藉由誓師大會，要求民政系統、公所集體總動員並呼籲民眾一起動起來。

衛福部疾管署南管中心李翠鳳主任表示，平時已有做好SOP，但防疫無法100％滴水不漏，太晚到醫院診斷，可能會延誤通報，南市的大專院校、醫療院所及各局處合作相當順暢，希望民眾通報的警覺性可更好，若今後發生本土病例，各局處可同心協力立即解決。

截止至6月5日登革熱病例，全國通報數1765件、本土確診16例、境外確診155例；台南市通報數122件、本土確診0例、境外確診20例。高雄本土確診16例，有15例發生在三民區，其餘1例在前鎮區；高雄市本波群聚病例最後病例為6月4日，若監測期間無再新增本土病例，預計疫情解除日為7月5日。

(中時 )