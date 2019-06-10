大光國小學生展示程式設計成果-microbit。（張毓翎攝）

大光國小學生展示程式設計成果-microbit。（張毓翎攝）

108學年度國中新課綱「科技領域」將實施，雖然國小未列入編制，台南市教育局規劃向下扎根從國小中年級開始學習AI科技，讓受過培訓的師資至偏鄉國小指導，國小學童能透過寫程式、實作運用與未來接軌，期望台南市成為領先全台的科技城市。

10日與可成科技公司簽署「攜手推廣運算思維」合作備忘錄，從108年度開始進行，為期5年，教育局與可成科技合作將師資送入偏鄉國小，對象為國小3到6年級的學童，以「Scratch程式」協助他們發揮創意思考，並學習合作。

教育局長鄭新輝表示，AI人工智慧現今已在生活中隨處可見，改變人的食衣住行，為了在各行各業能有競爭力，必須從小就開始扎根，黃市長一直以來期許台南市成為領先全台的科技城市，他也特別感謝可成科技提供資金，他說，政府資源有限，企業無窮，若能結合更好。

可成科技副總巫俊毅引用蘋果執行長庫克的話，「程式設計是最重要的第二語言，每個孩子都應該學習，不管將來興趣在科學或藝術，它為一種表達自我的方式。」希望讓偏鄉的國小孩童學習運算思維課程，縮小城鄉差距。

(中時 )