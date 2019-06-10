台灣MIT面膜超威！上個月才獲得馬來西亞發明展及沙烏地阿拉伯發明展，一共得到三項特優金牌的軒郁再傳捷報！兩項面膜在”義大利世界品質評鑑大賞MONDE SELECTION”奪得金獎銀獎！其中「SEXYLOOK極酵面膜」在眾多產品中脫穎而出，榮獲2019世界評鑑大賞金獎！

台灣軒郁國際「SEXYLOOK極酵面膜」二年前上市至今，在全球銷售突破百萬盒佳績，世界品質評鑑大賞則是1961年由歐洲共同體和比利時經貿部，所創立的獨立性國際組織，是國際上最具代表性的評鑑單位之一，至今已歷時58年，為追求產品品質廠商所頒發的獎項。每年總計有90個國家，超過2800件產品參賽，每一件送審產品都須經過專家嚴格審查，評審團由70幾位國際級的專家學者進行評比。

另外軒郁國際另一品牌”未來美EX八分鐘極速補水面膜”，則是在這次世界品質評鑑大賞MONDE SELECTION奪下銀獎。獲得一金一銀兩項大獎的軒郁國際今年成立十年，“軒郁”董事長胡蕙郁及總經理楊尚軒，親自出席義大利羅馬世界品質評鑑大賞MONDE SELECTION頒獎現場。

「有一種成功，就是繼續努力。」軒郁國際總經理楊尚軒表示，他不害怕市場競爭，因為最大的對手是自己，要持續堅持以每天都在不停地創新，才有今天一金一銀的兩項殊榮！未來將持續研發，讓台灣面膜成為世界之光！

董事長胡蕙郁以及總經理楊尚軒，夫妻倆靠著一步一腳印當年一起創業先開發了全世界的第一片黑面膜，和縮時急速面膜，在市場反應極佳，更靠著不停地開發和研究，集團目前共有三大品牌為主打品，有凍齡台灣女神之稱的賈靜雯，也是其中品牌代言人之一。

年營收近十億的軒郁國際，去年靠著不斷創新的面膜登上生技股興櫃，MIT面膜國際發光之外，更拓展韓國等市場，今年六月也找韓國當紅女星劉寅娜擔任“未來美”的品牌最新代言人，在美妝保養市場日韓強敵環伺下，讓台灣面膜這次在國際大賞再下一城締造亮眼成績。

(中時電子報)