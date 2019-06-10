立委江啟臣（右）歡迎各地遊客來台中作客，享受山城地方特色遊程、採果等體驗活動。（盧金足攝）

僑園國際旅行社董事長林協和感謝台中市政府給僑園好彩頭合作契機，此時應景適逢東勢水梨產季，飯店精心料理梨果主題餐。（盧金足攝）

行銷東勢水梨大「車」拚！台中市農業局輔導東勢區農會與飯店業者推出「好康田園樂專車」，自7月6日至7月28日，每周六日發車，帶民眾暢遊東勢梨之鄉休閒農業區或軟埤坑休閒農業區，體驗採梨樂趣、木匠兄妹檜木筷、草頭娃娃或多肉盆栽DIY等活動，還有美味梨饗宴套餐，帶動周邊產業及景點觀光。

農業局輔導東勢區農會10日在僑園飯店舉辦「2019東勢梨果季 Fun鬆饗樂趣」採果巴士發表會，市府農業局副局長蔡勇勝、立委江啟臣、僑園國際旅行社董事長林協和等人宣告活動即將開跑。

現在正值東勢水梨產季，農業局與東勢區農會10日宣布，今年結合僑園大飯店，中南海酒店，台中大毅老爺行旅等業者，以特惠價規畫梨餐饗宴及梨果包裝、農家餐體驗農遊活動。

蔡勇勝表示，水梨好吃又可入菜，大飯店主廚特別料理，以水梨為食材的梨果主題餐菜色，讓消費者走向大自然真正體驗農村環境優美樸實風光，品嘗新鮮水果，7至8月正是東勢採梨好時機，來趟農村小旅行。

農業局也為台中購物節加溫，與東勢區農會攜手行銷，將消費者帶到生產區來，享受水果種植及收成，創造農業生產走向休閒觀光化三級產業整合，提高農業經濟收入。

(中時 )