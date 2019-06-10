行銷東勢水梨大「車」拚！台中市農業局輔導東勢區農會與飯店業者推出「好康田園樂專車」，自7月6日至7月28日，每周六日發車，帶民眾暢遊東勢梨之鄉休閒農業區或軟埤坑休閒農業區，體驗採梨樂趣、木匠兄妹檜木筷、草頭娃娃或多肉盆栽DIY等活動，還有美味梨饗宴套餐，帶動周邊產業及景點觀光。
農業局輔導東勢區農會10日在僑園飯店舉辦「2019東勢梨果季 Fun鬆饗樂趣」採果巴士發表會，市府農業局副局長蔡勇勝、立委江啟臣、僑園國際旅行社董事長林協和等人宣告活動即將開跑。
現在正值東勢水梨產季，農業局與東勢區農會10日宣布，今年結合僑園大飯店，中南海酒店，台中大毅老爺行旅等業者，以特惠價規畫梨餐饗宴及梨果包裝、農家餐體驗農遊活動。
蔡勇勝表示，水梨好吃又可入菜，大飯店主廚特別料理，以水梨為食材的梨果主題餐菜色，讓消費者走向大自然真正體驗農村環境優美樸實風光，品嘗新鮮水果，7至8月正是東勢採梨好時機，來趟農村小旅行。
農業局也為台中購物節加溫，與東勢區農會攜手行銷，將消費者帶到生產區來，享受水果種植及收成，創造農業生產走向休閒觀光化三級產業整合，提高農業經濟收入。
(中時 )
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