新聞媒體聯盟(News Media Alliance)週一發布的研究顯示，最大的搜尋引擎谷歌(Google)通過新聞搜索，就在2018年賺了47億美元(1476.5億新台幣)，這相當於2部熱門電影「復仇者聯盟3、4」的票房收益，而且這還只是保守估計。

紐約時報(NYtimes)報導，新聞媒體聯盟總裁兼首席執行官大衛‧查文（David Chavern）表示

，谷歌從新聞的收益達到47億美元，相當於最近兩部「復仇者聯盟」電影的總票房，也比任何職業運動隊的價值都要高，幾乎與全美國新聞業去年數位廣告總收入的51億美元等量齊觀。

然而，谷歌的新聞並不自產，而是來自全美各地有2000多家報紙、新聞台，因此創造谷歌流量的新聞工作者們，理應有權分享這47億美元。

新聞媒體聯盟正在參與眾議院小組委員會，說明大型科技公司與媒體的相互關係的研究，查文說，他希望這項研究能夠催生「新聞競爭和保護法」，該法案有得到了參議院和眾議院的兩黨支持，包括眾議院司法機構反托拉斯小組委員會的主席和成員。

查文表示，「新聞是維持公民社會的重要內容形式，每個人都明白，如果新聞業消失，那對於我們能否維持共和民主自由制度，是一個可怕的結果。」

新聞媒體聯盟委托經濟諮詢公司「關鍵石戰略」(Keystone Strategy)的研究報告，關鍵石戰略 於2008年開始分析谷歌的新聞搜尋與獲利，在2008年谷歌新聞就帶來了1億美元的收益，而且一直成長。新聞是谷歌業務的重要組成部分，查詢中大約40％的點擊是針對新聞的，但是新聞業很難從這麼龐大的網路流量得到什麼收益。

(中時電子報)