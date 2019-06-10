10日國小畢業生們挑擔，象徵肩負責任開拓自己的人生。（何冠嫻攝）

百年小學展收集苗栗22所百年小學的歷史文物。（何冠嫻攝）

客家文化發展中心結合客家文化，為849位國小畢業生舉辦令人難忘的「千人㧡擔成長禮」，以「奉茶感恩」、「智慧巾加勉」、「㧡擔傳承」環節體現客家精神，10日畢業生挑起扁擔，象徵肩負起責任開拓自己的人生，來自新北市的大觀國小與台中市東勢國小也到苗栗體驗屬於客庄的成長禮。

客家委員會客家文化發展中心連續4年舉辦客家成長禮，除了讓畢業生以客家奉茶感謝師恩外，並安排他們一肩挑起祝福禮，象徵傳承責任與畢業生扛起重擔邁向人生的下個旅程，更要提醒即將面對國中繁重課業壓力的學子們能延續刻苦耐勞精神，勇於面對未來挑戰。今年共有21所學校、849位畢業生參與，更吸引位在台中市客家庄的百年老校東勢國小參加，與同儕體驗特別的畢業經驗。

客家文化發展中心主任何金樑表示，第一年辦理僅有銅鑼鄉內小學參與，人數逐年擴大，今年將百年小學展與客家成長禮結合，展現教育及客家文化的永續與傳承精神，勉勵畢業生扛起文化傳承的使命。

客家文化發展中心也邀請苗栗22所百年小學，以「細人仔愛讀書－百年小學展」陳列昔今畢業照對比、學子參加客家藝文比賽群像，以及小學生坐式體重機、毛筆字書寫的學籍簿、昭和時期公學校運動會影像、手動油印機等歷史意義的老物品展示，見證時代轉變。

(中時 )