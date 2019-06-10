汽車零件製造商昭輝實業股份有限公司的59歲董事長林詩芸、59歲總經理林宜宏夫妻，2013年有擴充業務、購買土地、廠方需求，因此透過友人牽線認識39歲陳姓股票作手，炒高股價募資，檢方還意外查出陳男違法募資近28億。

檢方調查，林姓夫妻在2013年時，想要擴充大陸地區業務，因此有購買土地、廠房需求，希望以增資方式籌措資金。因此在友人介紹下，認識陳姓股票作手。陳男說，昭輝公司當時市場交易量每日最多100餘張，交易量低，有容易操控的特性，因此建議以100元為目標價炒股。

林姓夫妻因此提供5000萬現金、5000張朝輝公司股票，作為籌碼，並約定陳男1年後返還資金、股票，也允諾以1200張朝輝公司股票作為報酬。檢方查出，2014年3月3日收盤價為48.6元，至2015年1月29日收盤價97元，上漲99.58％，與同產業的塑膠工業類跌幅2.66％相差甚大，林女等人在於2015年1月，以每股公告現金增訂價93.25元，順利募得9億3250元。

檢方調查此案時，也發現陳姓股票作手，並未經過金融監督管理委員會核准，擅自經營為客戶投資、交易業務。檢方發現，陳男由業務招攬投資資金，並「橙宏好神奇私募基金」、「橙宏好神基金」等投資案，並以報酬率為銀行定存利率的15倍吸引投資人。

檢方清查，陳男公司2015年11月2日成立，至2017年9月遭到檢方搜索，共吸收9545萬元，遭到搜索後，還轉型繼續吸金，共募得27億7810萬元，資金除了台灣外，大陸、香港證券、債券市場也有投資。檢方還發現陳男將人民幣6520萬以不明方式匯到大陸、香港。

檢方偵結後，以違反《證券交易法》起訴林姓夫妻、陳姓作手等5人，也扣押陳男名下5筆不動產。另外陳男違法私募資金，依違反修正後《銀行法》、《證券投資信託及顧問法》起訴陳男，並批陳男紊亂金融市場，還隱匿匯兌人身分，難以追查資金流向，建請法院從重量刑，並併科1億元以上罰金。

(中時 )