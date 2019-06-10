通霄鎮農田遭秋行軍蟲入侵，為台灣首例。（何冠嫻翻攝）

發現在通霄農田的可疑蟲體被確認為秋行軍蟲，農業處立刻執行掩埋銷毀。（何冠嫻翻攝）

被視為國際重要檢疫害蟲的「秋行軍蟲」，肆虐大陸18個省分、342萬畝面積農田，災情慘重。苗栗縣通霄鎮飛牛牧場農地日前竟驚傳遭秋行軍蟲入侵，檢驗後確認為秋行軍蟲，為全台首例。

苗栗縣政府農業處6月初才公告農民務必注意，並張貼秋行軍蟲外觀，籲民眾若有發現疑似蟲體應立即通報，並指出，秋行軍蟲危害植物達353種，台灣常見的水稻、小麥、高粱、玉米、甘蔗、盤固拉草、萵苣、鬼針草、向日葵、花生、大豆、豇豆等皆為受害目標，因此一旦侵台，恐造成年損失35億元。

農業處8日接獲民眾通報，指稱通霄鎮飛牛牧場有外觀疑似秋行軍蟲的蟲體，隨即派員到場勘查，由於外形與夜蛾科蟲體相像，便送往防檢局鑑定、封查該約5分地的青割玉米田。

秋行軍蟲對台灣農產威脅甚大，農業處指出，秋行軍蟲入侵疑受氣候影響，蟲卵很可能因此隨著西南氣流來到台灣。待防檢局透過分子技術進行基因定序，確認為秋行軍蟲後，農業處偕同相關單位將先將玉米植株剷除掩埋並灑下藥粉。縣府農業處祕書徐春良表示，將持續加強病蟲害監控，並向農民宣導若發現可疑蟲體務必馬上通報。

(中時 )