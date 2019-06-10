被稱為「天才駭客」的張啟元，曾以駭客身分多次博上新聞版面，去年1月2日他因竄改「台灣高鐵T-Express訂票系統」手機軟體，成功以40元訂票，再竄改退票金額為20萬元，不料遭台灣高鐵公司識破，桃園地檢署偵結，依違法製作財產權紀錄取得財物未遂罪等，將他起訴。

檢方調查，25歲的張啟元涉嫌以蘋果手機內安裝的台灣高鐵T-Express訂票系統手機軟體，訂購40元的南港往台北車票車票，藉由訂購訊息封包從軟體送出時，透過筆電安裝的程式攔截，並將40元的參數，更改成0元、1元，並將竄改後的紀錄，透過筆電送到高鐵的訂票伺服器。

檢方查出，張將資料竄改後，以同樣的手法更改退票金額、手續費，並將封包的指令竄改成400000、-200000、200000，導致訂票手機軟體受到影響，導致異常，成功通過系統檢核。不過系統要將20萬元退還給張前，高鐵退款批次作業檢核發現金額有異常，檢視相關訂票紀錄才發現此事。

檢、調接獲報案，展開調查，發現張啟元涉有重嫌，但張辯稱，只是為了證明高鐵的電腦系統有漏洞，並非要詐領退票金額，他也說，自己若要做壞事，怎麼可能用本名。但檢方認為，張啟元涉嫌無故破壞電磁紀錄、無故以電磁方式干擾電腦或其相關設備，以及違法製作財產權紀錄取得財物未遂等，應從重依違法製作財產權紀錄取得財物未遂罪嫌起訴。

(中時 )