針對北市警用監視器面臨１０年使用年限到期一事，北市警局６日傍晚發布新聞稿表示，北市建置的第一期監視器，雖到今年３月已至使用年限，但因妥善率仍佳，所以仍繼續使用，新的監視器系統舊換新計畫已於１０７年７月６日由柯市長核定，並於１０８年編列「委託技術服務費」５千多萬元規畫新系統，預計至１１１年完成。

台北市警局表示，為強化犯罪偵防效能，保護人民生命、財產安全，台北市政府於各重要路口、治安要點建置錄影監視系統，第一期錄影監視系統於102年3月7日完成驗收計1萬3,699支監視器；第二期錄影監視系統於107年2月9日完成驗收計1,717支監視器，兩期共建置1萬5,416支監視器。

北市警局指出，全市警局官警自運用監視器以來，搶奪及竊盜案件發生數大幅下降，締造臺北市最近10年來，治安最穩定的時期。在結合勤務指揮管制、為民服務等面向上，亦展現優異的成效。

市警局澄清，警察局錄影監視系統從106年起，配合「臺北市光纖網路委外建設暨營運案(光纖到府)」租用台灣智慧光網股份有限公司的企業型專線網路傳輸服務，每年度皆依據市府核定的費率核實編列預算並經議會審定，迄今未有降速及預算砍半之情形。

103至108年錄影監視系統專用傳輸網路服務費一覽表

年度 議會審定預算金額

103年 3億元

104年 2億7,403萬312元

105年 2億5,050萬7,232元

106年 2億7,187萬4,940元

107年 2億4,500萬元

108年 2億5,900萬元

市警局表示，為維持設備正常運作，警察局錄影監視系統及工作站設備使用期間，皆與廠商簽訂維護契約，目前第一期錄影監視系統設備雖於108年3月使用年限，但維護情況良好，107年度妥善率達99.80％；工作站亦皆保持正常運作，無新舊系統不相容問題；而市警局錄影監視系統汰舊換新案計畫已於107年7月6日奉柯文哲市長核定。

市警局強調，為回應市民需求，持續強化犯罪偵防成效，台北市政府及議會皆支持警察局設備汰舊換新，已於108年編列「委託技術服務費」共計新臺幣5,481萬3,904元，規劃於108-111年啟動監視器汰舊換新計畫，以建立本市為更安全的幸福城市。

(中時 )