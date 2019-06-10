1912年7月17日成立於瑞典首都斯德哥爾摩的國際田徑總會（International Association of Athletics Federations‎，IAAF‎），在此次的年會中決定更改名稱和LOGO，預計在9月的卡達杜哈世錦賽結束後正式啟用。

IAAF unveils new name and logo. pic.twitter.com/Fz4lNjhutW — IAAF (@iaaforg) 2019年6月9日

IAAF最近幾年不斷進行改革，期盼能推出一個更具現代以及活力的品牌形象，讓田徑成為全世界最受歡迎的運動項目，此次通過將將IAAF更名為世界田徑(World Athletics）。

同時也公布了新會徽，主要由三個元素組成，World的第一個字母W類似運動員慶祝勝利舉起的手臂，Athletics的第一個字母A代表著運動員在為比賽進行準備，而会徽上的圆弧則代表著田徑大家庭，此外，會徽上還有不斷延伸的跑道，象徵著突破極限的信念。

國際田總這次的品牌重建計畫始於2018年1月，期間找來了5家國際品牌形象公司進行投標設計，再經過所有會員國、運動員、贊助商以及轉播單位的討論後做出最終決定。

(中時電子報)