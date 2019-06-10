謝婷婷月初宣布生女，但没公開孩子的爸。（圖／翻攝自IG）

36歲女星謝婷婷是謝霆鋒的妹妹，去年5月出席香港珠寶活動後，幾乎消失在螢光幕前，沒想到月初突宣布產下一女，但並未透露孩子的爸是誰，讓外界相當好奇，而現就傳出哥哥謝霆鋒不滿她未婚生女，甚至氣到斷聯數月，全因擔心妹妹會沒名份。

謝婷婷2日宣布當媽，且女兒已經100天大了，由於她過去曾和「鷹眼」傑若米雷納傳過緋聞，因此不少人猜測「精主」會否是他，但後來又有港媒爆料其實孩子的生父是謝婷婷在溫哥華念書時認識的男生，對方家境富裕但行事低調，所以整件事才沒曝光，不過消息為獲本人證實。

而據港媒報導，謝婷婷去年7月發現懷孕後即暫停工作，和家人討論到此事時，哥哥謝霆鋒反應最大，因為擔心妹妹和寶寶沒名分没保障，便堅持要妹妹先結婚，但謝婷婷則認為不一定得結婚，後來仍把孩子生下來，兄妹之間意見分歧，還因此冷戰好幾個月，而之前謝霆鋒被問到妹妹當媽新聞時，也僅透過經紀人冷淡表示「沒回應」。

(中時電子報)