在日本上映後口碑沸騰的第39部哆啦A夢電影《哆啦A夢：大雄的月球探測記》，連續六週蟬聯日本票房冠軍，預計將突破日幣50億元，本次的電影主題月球探險也與人類第一踏上月球呼應，今年剛好是人類第一次踏上月球的50周年。

大雄一行人。（圖／車庫娛樂提供）

《哆啦A夢：大雄的月球探測記》故事敘述相信月球上有月兔存在的大雄使用了「異說俱樂部徽章」，在月球背面建立了月兔王國。某日，一名不可思議的學生「琉華」轉學到大雄班上，還和大雄一行人一起前往月兔王國。後來，卻出現了一艘太空船，讓琉華身陷危機……。

在月球上遇到的新朋友。（圖／車庫娛樂提供）

曾執導《哆啦A夢：新大雄的大魔境 ～扁扁與五人之探險隊～》《哆啦A夢：新‧大雄的日本誕生》的八鍬新之介導演，這次三度執導日本國民動畫「哆啦A夢」長篇劇場版作品，攜手直木賞作家辻村深月一同打造史上最奇幻的冒險故事！身為哆啦A夢忠實粉絲的辻村深月，首度挑戰電影劇本感到相當緊張，她表示：「雖然每天抬頭就能看到月亮，但我們之間的距離卻十分遙遠。這次我想讓哆啦A夢他們在月球上盡情地快樂冒險！」《電影 哆啦A夢：大雄的月球探測記》7月26日在台上映，敬請期待！

《哆啦A夢：大雄的月球探測記》海報。（圖／車庫娛樂提供）

【電影哆啦A夢：大雄的月球探測記】國語配音版正式預告

(中時電子報)