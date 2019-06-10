警政署為讓勇於執法卻被告纏訟的同仁不再孤獨面對官司，經聯繫14名熱心律師，即日成立「警察專屬律師團」，並設「法律諮詢專線電話」，全時協助因公涉訟員警；對因案申請辯護的員警，也會第一時間延聘律師並墊付必要費用，使員警執法無後顧之憂。

警政署長陳家欽說，建立「警察執法威信」是社會安定的基石，讓每個警察成為勇警，更是保護民眾的力量，惟有嚴正執法方能除暴安良，專屬律師團的配合支持，將作為警察堅實的後盾。

陳家欽表示，現行因公涉訟輔助規範，時有緩不濟急的窘境，他不忍員警長期受委屈，對於不畏暴力勇於執法的員警，將不再孤獨面對官司，警政署以實際行動支持。

警政署表示，警察專屬律師團諮詢委員為林美倫、盧國勳、李富祥、陳佳瑤、羅明通、王東山、吳旭洲、楊國宏、廖學興、郭玉健、宋重和、謝曜焜、王可富、黃泰鋒等14位知名律師。

警政署今天召開記者會，陳家欽與14名律師共同簽署服務協定。警政署指出，律師團非常了解警察實務，學養俱佳，常協助員警解決各類因公涉訟案件，對於依法盤查拘捕遭控妨害自由、執勤開槍遭控傷害等案，均獲妥善解決且有良好結果。

(中時 )