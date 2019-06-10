台北市議員吳世正10日質疑市長柯文哲上任時強調一切公開透明，批評財團是刀叉吃人肉，結果被媒體拍到密會台新金控董事長吳東亮，講得好聽實際上做得很難看，吳追問到底聊什麼？柯P則語帶激動說「我不知道你今天是想問什麼？」、「難道我上廁所也要公開透明嗎？」甚至摔筆嗆議員問下一題。

吳世正今在市政總質詢時質疑，柯文哲頻和財團企業主會面，但公開行程都找不到，他追問柯到底聊什麼，柯文哲說，「我不知道你今天是想問什麼」，接著回應「難道我上廁所也要公開透明嗎，我有需要給狗仔這樣子跟嗎」，這是私人行程，「我是有和人家談什麼生意嗎？」柯還摔筆回嗆議員「下一題啦」。

吳世正問柯，第四權你有聽過嗎，柯文哲卻回沒有聽過，柯P說，自己有很多公開市政行程，但是公開透明也有個程度，他也有自己的朋友，「難道我去上廁所也要公開透明嗎？」

柯嗆吳「你不是檢調」，社會自有公評，你這叫做無限上綱邏輯不對，柯文哲直言，想像力太豐富，大老闆是市民，販夫走卒也是市民，就是問產業界的意見，這種事是而非，影射方式非常不可取。

吳反問和產業界見面為何不公開？會議中又談什麼？柯說，也沒有什麼不能公開的，只是人家和我見面，是對方想不想公開。柯文哲強調，每個人有每個人隱私，台灣政治人物要像他這麼廉潔的幾乎沒有，當市長4年半，「我非常清楚，你今天這樣子是不當的。」

(中時 )