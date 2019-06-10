接連在《姊的時代》﹑《必勝大丈夫》兩齣華劇中飾演小三跟元配而打開知名度的林昀希，因演技出色加上外型甜美可人而頗受矚目，最近不但戲約接踵而至，好事連連的她更宣布加盟新東家「嚞娛樂」，成為王傳一的師妹。趁著林昀希拍攝全新宣傳照，師兄王傳一特別驚喜探班，得知林昀希運動神經不錯，他還特別送上一副拳擊手套，希望加入新公司的師妹亮麗出擊，在戲劇上能開創新戲路，有亮眼的表現！

左起：王傳一、林昀希。（圖／嚞娛樂提供）

林昀希表示：｢可能我看起來像乖乖女，所以找我演無害小三或是可憐的元配，但其實我很想挑戰演女英雄之類的角色，最好像是《復仇者聯盟》或是《金剛戰士》這種有武打的戲劇，應該會很過癮！」原來有著溫柔甜美外表的林昀希私底下是個運動健將，從小就喜愛運動的她除了加入國術校隊還兼練體操，此外衝浪、瑜珈更是一把罩，是個十足的運動正妹！笑說自己內心住著俠女靈魂的她表示：｢希望之後有機會能嘗試類似飛簷走壁的動作戲！」

對於新師妹加入，王傳一說：｢能當我的師妹不能只有face，要能演會演，才是當一個合格演員的重要條件！」林昀希則稱讚師兄王傳一的｢聲音」迷人，更形容｢又man又有質感」，她表示：｢原本以為一哥樣子很酷，感覺是個不愛笑又嚴肅的人，沒想到認識他後發現他是個性子直爽的大男孩，講話有趣而且個性帶點可愛頑皮，尤其他聲音質感非常好，講話、唱歌聲音都很好聽，在表演上聲音表情是很有溫度的！」

同樣都喜歡運動的兩人話夾子一打開一發不可收拾，除了相約去打高爾夫跟健身房外，兩人還跟經紀人說好日後有機會要一起演動作戲或是運動相關的戲劇互操一下體力；王傳一表示：｢如果有機會一起合作，我覺得昀希可以扮演快打部隊，因為我知道她有武打底子，而我當然就演她的長官，派她去辦案、打擊犯罪，必要時跟她一起上山下海。不過主要體力活還是給她擔當，讓她可以表現一下她的運動才華！」

(中時 )