新北市青山國中小新住民學生葉娍晏從小父母離異，各自另組家庭生兒育女，由阿嬤一手扶養長大的她，成長過程總有「我是多餘」的自卑感，但葉娍晏刻苦自勵，不僅在學校表現品學兼優、能動能靜，更在國中教育會考拿下4A＋＋、1A、總級分33.6分的好成績，讓阿嬤與老師都相當欣慰。

國中教育會考成績今出爐，新北市共有235人拿下5A＋＋，其中，中山國中學生陳芊華拿下5A＋＋加上作文最高的6級分，成為全市狀元之一，她表示，未來希望能往醫學方向努力。

青山國中小的葉娍晏雖然不在235人5A＋＋之列，但拿下4A＋＋、1A、總級分33.6分的好成績，背後心路歷程已讓學校老師無比感動。

校方指出，新住民女兒的葉娍晏是新住民女兒，雖然長相可愛、個性活潑，在班上人緣很好，但她從小卻因雙親離婚甚至各組家庭，只能與雙親分離，由阿嬤一手照顧長大，「我是不是多餘的？」當葉娍晏向學校老師吐露心聲時，讓老師為之鼻酸。

青山國中小校長王如杏表示，葉娍晏乖巧懂事、積極向學，不僅對待師長有禮，上課學習力強，在校參與許多活動也都熱情投入，諸如擔任國際模擬聯合國會議的主席、代表學校參與新北市模聯會議議程都受到高度肯定，還獲得廣達游於藝小小導覽員全國優等殊榮。

王如杏說，葉娍晏無論藝術、語文、體育及課業各項都名列前茅，深受同學與學弟妹喜歡，此次會考成績優異，她也仍舊堅持參與廣達游於藝競賽，充分展現時間管理的能力與強烈企圖心。

(中時 )