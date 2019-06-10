正在中美貿易戰處於膠著之際，大陸內部一些不同的聲音已引發當局關注，近日官方媒體在連續炮轟川普政府後，開始將槍口轉向，狠批大陸內部的一些「投降派」，言辭非常激烈。這種統一口徑並將對美罵戰升級的強硬做法，將壓縮對美談判時的退步妥協空間，6月底大阪習川會的前景令人難以樂觀。

近一年的中美貿易戰中，大陸對於內部各種不同的聲音並未嚴格控管，媒體輿論不乏一些強硬派與妥協派的不同聲音。不過，在最近5月底美中談判突然中斷後，美中貿易談判轉為罵戰，官方言論開始相互指責，言論漸趨激烈。隨著激烈言辭的螺旋升級，近期中共官方媒體已開始把貿易談判上綱上線到愛國家與民族主義的高度，甚至指責對美談判持妥協態度的是「投降派」。

官媒新華社近日刊出評論稱「要讓散佈投降論的人成為過街老鼠」，強調這些人「得了軟骨病，喪失民族氣節，鼓吹中國應妥協論調，混淆視聽、擾亂輿情、渙散人心。」

評論稱，投降論者將中美貿易戰的責任單方面推給大陸，指責大陸恩將仇報、不具有抵抗美國貿易霸淩的合理依據，是阿諛奉承的諂媚之舉，是顛倒黑白的荒謬之論。「投降論」者最常用的伎倆就是把美國最好的一面和中國大陸最差的一面放在一起進行「科學對比」，從而得出「完了，這下中國完了」的結論。這是「唱衰中國論」陳詞濫調的升級版，是缺乏客觀依據的虛妄認知。

新華社的評論為「投降派」定調之後，大陸主流媒體隨即反應官方的態度，《人民日報》、《光明日報》也陸續刊文痛批，指責這些人是「崇美、媚美、恐美」，大陸民眾反對美國發動的中美貿易戰，為國家加油打氣的行為，反被稱為民粹主義，令人匪夷所思。

目前為美中談判解套是指望在6月底於日本大阪舉行的G20峰會上，美國總統川普與中共國家主席習近平會面時為已停滯已久的談判重新定調。不過美方消息指出，雙方至今尚未確定要在大阪舉行習川會談，大陸官媒拉高聲調批評妥協言論，勢必壓縮談判時的讓步空間，這也顯示北京已決定在習川會前拉高姿態，咬牙捱過目前的困境，持續對美採取強硬的態度。加上美方已放話將在6月底、亦即大阪G20峰會期間對價值3000億美元大陸商品課徵25%關稅，使得習川會為美中貿易談判解套的可能性更不樂觀。

(中時電子報)