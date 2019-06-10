出身雲林縣的游泳健將楊子慶，在雲林就讀國中即為雲林縣拿下全中運蝶式第3名，獲頒雲林之光，後來就讀台中新民高中，仍堅持把戶籍留在雲林，今年拿下全中運蝶式第2名，再度獲選雲林之光，將於12日接受表揚。

楊子慶3年前就讀雲林縣土庫國中，即在全國中等學校運動會獲得游泳比賽蝶式第3名，國中畢業後為了持續投入游泳運動，決定就讀台中市新民高中體育班，今年4月底參加全中運，再次取得好成績，拿下全中運蝶式第二名。

楊子慶表示，他以身為雲林縣人為榮，因此堅持把戶籍留在雲林，今年再度獲選雲林之光非常開心，他要特別感謝現任中華民國游泳協會理事長曾正宗，3年來免費提供自家讓他居住並義務指導，讓他人在異鄉得以無後顧之憂全心練習。

楊子慶說，國中二年級時因需要移地訓練，透過網路連絡曾正宗教練，當時兩人完全不認識，曾教練憑著對游泳運動的熱愛，毫不猶豫的同意指導他，高中3年更把他當成自己的孩子般照顧，無私的奉獻讓他拿到好成績，是他生命中的貴人。

楊子慶將於本月12日接受雲林縣政府頒發雲林之光，他希望將這分榮耀獻給曾正宗教練「有誰願意讓1個陌生人在自己家裡免費住3年」，未來他將繼續投入游泳運動，用好成績報答曾教練，日後也會效法曾教練，無私的幫助後輩。

(中時 )